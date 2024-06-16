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Bayramın ilk günü vatandaşlar akın etti

Antalya sahillerinde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Nem oranının yüzde 80'i geçtiği kentte tatilciler denizin keyfini çıkarıyor.

16.06.2024 - 12:50 | | DHA
Bayramın ilk günü vatandaşlar akın etti

Kurban Bayramı tatilinde 5 yıldızlı turizm tesislerinin tam kapasite dolduğu Antalya'ya gelişler devam ederken, kentin ünlü plajlarında yoğunluk dikkati çekiyor. Konyaaltı Sahili'ne sabah erken saatlerden itibaren gelen tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte nem oranı ise yüzde 80'i geçti.

Tatilciler, Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Sahil bandında yürüyüş yapanların da olduğu turizm kentinde, çok sayıda ziyaretçi Falez Seyir Terası’nda fotoğraf çektirirken, kurbanlıklarını kestikten sonra serinlemek için sahile gelenler de oldu.

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