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Bayramda otoyollar, köprüler ve toplu ulaşım ücretsiz olacak

Kurban Bayramı süresince, 15 Haziran ile 24 Haziran tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri harici otoyollar, köprüler ile Ankara, İstanbul ve İzmir metro ve raylı sistemleri ücretsiz olacak.

08.06.2024 - 07:18 |
Bayramda otoyollar, köprüler ve toplu ulaşım ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 15 Haziran Cumartesi günü başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Ayrıca, Bayram nedeniyle, 16-19 Haziran tarihlerinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

 

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