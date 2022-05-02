Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak köprü ve otoyollar Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Bayramın ilk gününde de ücretsiz olan köprü ve otoyollar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bayramda hangi yollar ve köprüler ücretsiz? Bayramda hangi yollar ücretsiz? İşte Resmi gazete’de yayınlanan karar…

BAYRAMDA HANGİ YOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

22 Nisan – 5 Mayıs tarihleri arasında yap-işlet-devret projeleri hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.