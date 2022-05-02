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Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar?

İstanbulluların sıklıkla kullandığı Avrasya tünelinin Ramazan Bayramı boyunca ücretli olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ramazan bayramında hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağı belli olmuştu. Peki, Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar? Bayramda ücretsiz yollar hangileri? İşte detaylar…

02.05.2022 - 11:38 |
Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar?

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nda hangi köprü ve yolların ücretli hangilerinin ücretsiz olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Avrasya Köprüsü İstanbullular tarafından tercih edilen güzargahlar arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararına göre, Ramazan bayramında hangi yolların ve köprülerin ücretsiz olacağı netleşmişti. Peki, Avrasya tüneli bayramda ücretsiz mi? Avrasya tüneli geçiş ücreti ne kadar? Bayramda ücretsiz yollar hangileri? İşte detaylar…

AVRASYA TÜNELİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için ücretsiz geçiş kararı bu tüneli kapsamıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç Karayolları sorumluluğundaki yol ve köprüler ücretsiz olacak. Avrasya Tüneli ise ücretli hizmet verecek.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Tünelin geçiş ücreti iki yönlü alınmakla birlikte; 2022 yılı otomobiller için tek geçiş ücreti 05:00-23:59 saatleri arası ₺53,00 00:00-04.59 saatleri arası ₺26,50 , minibüsler için 05:00-23:59 saatleri arası ₺79,50 00:00-04.59 saatleri arası ₺39,75.

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