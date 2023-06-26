Bayramda 'Aracınızı kapınıza kadar vale getirecek' diyorlar! Kritik ödeme uyarısı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla araç kiralama, kişilerin kısa dönemli seyahatlerinde bütçelerini zorlamadan konforlarını artıran bir uygulama olarak yaygınlaşıyor. İnternet üzerinden araç kiralama yaygınlaşırken, dolandırıcılar da internet üzerinden farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebiliyor. Bayramda araç kiralama işlemi yapmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara değinen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, “Yaz sezonun girmesi ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte işlerimizde bir hareketlilik, artış yaşanmaya başladı. Biz esnaf olarak bu hareketliliğin bayramın yaklaşmasıyla biraz daha artmasını bekliyoruz” dedi.



“KONTROL AŞAMASINDA ARACIN KESİNLİKLE BİR VİDEO ÇEKİLMESİNDE FAYDA VAR”



Araç kiralamak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan Murat Demirkul, “Müşterilerimiz araç kiralamaya geldiği zaman ilk olarak kilometreleri düşük araçları tercih etmeleri gerekiyor. Daha sonra araç bakımlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Araç teslimatları sırasında ise araç kontrollerinin düzenli yapılmasında büyük fark var. Müşteri ve araç kiralama şirketinin hakları korunması için en önemli noktalar ise kesinlikle kontrol aşamasında aracın kesinlikle bir video çekilmesinde fayda var. Araç fiyatları aracın marka ve modeline göre 800 liradan başlayarak 2 bin 500 liraya kadar fiyatlarda kiralama yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“ARACINIZ VALE ARACILIĞIYLA İSTENİLEN YERE GETİRİLECEK DENİLİYOR”



İnternet üzerinden mağduriyetler arttığı için bilinmeyen firmalara dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Demirkul, “Son zamanlarda artan internet dolandırıcılığı özellikle bayram ve yaz sezonunun gelmesiyle korsan sitelerde dolandırıcılık arttı. Bu konularda gerek emniyet müdürlüğümüz uyarılarını yapıyor, gerekse rent a car şirketlerimiz sık sık vatandaşlarımızı uyarıyor. Müşterilerimiz sahte sitelere dikkat etmeleri gerekiyor. Belirli firmalar haricinde kiralama yapmamaları gerekiyor. Çünkü bazı kurumsal firmaların sitelerini örnek alarak çalıyor ve aynısını yapıyorlar.

Daha ucuz araç reklam fiyatları vererek vatandaşları bu şekilde ağlarına düşürüyorlar. Daha sonra bu dolandırıcılar artık bilindik bir yöntemle ödemeyi aldıktan sonra 'aracınız vale aracılığıyla istenilen yere getirilecek' deniliyor, tekrar biz size dönüş yapacağız deniliyor. Bu şekilde vatandaşlarımız mağdur oluyor.

Bu tür konulara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Özellikle bu günlerde vatandaşlarımızın tatilleri zehir olmasın” diye konuştu.

"E-TİCARET BİLGİ PLATFORMU'NDAKİ SORGULAMA BÖLÜMÜNDEN SORGULAMA YAPILABİLİR"



Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması, dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor.

Kurumsal kiralama şirketlerinin destek ve iletişim numaraları 444'lü numaralardır. WhatsApp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde E-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir. https://www.eticaret.gov.tr/ adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir" denildi.