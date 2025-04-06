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Bayram tatilinin acı bilançosu: 8 gününde trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti

06.04.2025 - 10:53Güncellenme Tarihi:
Bayram tatilinin acı bilançosu: 8 gününde trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 8 günde 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

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Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

 594.122 araç denetlendi, 22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

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Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

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Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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