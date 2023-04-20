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Bayraktar'dan Karadeniz gazı paylaşımı: Bayram erken geldi

Karadeniz gazına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar "Bayram erken geldi. Milletçe bayram hediyemiz oldu" ifadelerini kullandı.

20.04.2023 - 21:07 |
Bayraktar'dan Karadeniz gazı paylaşımı: Bayram erken geldi

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Karadeniz gazına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram erken geldi. Karadeniz havzasındaki gazımız karaya ulaştı. Milletçe bayram hediyemiz oldu. Ülkemizin enerji bağımsızlığı adına çok değerli bir müjde. Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda her alanda tam bağımsız Türkiye!"

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