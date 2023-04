Bakan Dönmez: 35 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak

Karadeniz gazını devreye alma töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının Türkiye'de yeni bir dönem başlatacağını ifade ederek, "Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak Karadeniz gazını devreye alma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada inanan, mücadele eden, vazgeçmeyen her türlü haksızlığa göğüs geren ve sonunda vadedilen zafere ulaşan insanlarla birlikteyiz. Başta liderliğiyle, Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada bizlerle birlikte. Belki isimlerini bilmiyorsunuz. Ancak farklı düşündükleri, farklı gördükleri farklı hissettikleri için öncü oldular. Çığır açtılar. Bir ülkenin enerji bağımsızlığına giden ilk kıvılcımı ateşlediler. Daha önce Karadeniz'de yabancı şirketler de birçok sondaj yaptık. Ancak hiçbirinde neticeye varamadık. Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyordu. Ya bu şekilde devam edecektik. Ya da kendi gemilerimizle, kendi insan kaynağımızla ve kendi teknolojimizle yola devam edecektik" diye konuştu.



"Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır"

Bakan Fatih Dönmez, "Biz yerli ve milli bir enerji politikasıyla önce araba sonra sondaj gemilerimizi filomuza dahil ettik. Fatih İstanbul'dan Filyos'a uğurladığımız günü çeşitli ilk haberini aldığım ve o ilk anları ve Karadeniz gazının 2 bin 200 metre yerin altından çıkan gazın gökyüzüyle ilk defa buluştuğu o geceyi dün gibi hatırlıyorum. Çıktığımız bu yolculukta müjdelerle noktalandı. Türkiye'nin bugün geldiği nokta sabrın, azmin, çalışmanın bir olmanın, beraber olmanın bir sonucudur. Fatih'e gemileri karadan yürüten o kararlılık dünya tarihinde dirilişin ve yükselişin ilanıdır. Yüz yıl önce Bandırma gemisiyle Samsun'a giden Mustafa Kemal'in taşıdığı bağımsızlık meşalesi, umutları yok olmakta olan bir milleti küllerinden yeniden diriltti. Yine bir başka gemi. Yine Karadeniz'in sularında Fatih sondaj gemisiydi. Göğsünde ay yıldız omuzlarında bir milletin heyecanı, umut dolu yarınların Karadeniz'in hırçın sularını yara yara ilerledik. Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez. Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır" diye konuştu.



"Ay yıldızın yüzünü yere eğmedik"

Bakan Dönmez, keşiften üretime geçen süreci de değerlendirerek şöyle dedi:

"Ümitsizliğe kapılmadık. İnandık ve sonunda başaracağımızı biliyoruz. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü ambargoya, her türlü yıldırmaya rağmen hamdolsun başardık. Çünkü bir hayalimiz vardı. İnandık, mücadele ettik. Ay yıldızın yüzünü yere eğmedik, her türlü ön yargıyı yıktık. Arayamazsınız dediler. Aradık. Bulamazsınız dediler bulduk. Çıkaramazsınız dediler. Çıkardık. Ve bugün Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi Filyos'tan dalga dalga tüm yurda yayılıyor. Bu eser 85 milyonun Bu gurur tüm Türkiye'nin. Karadeniz gazı keşiften üretime kadar dünyanın en kısa sürede yapılan deniz geliştirme projesi olarak kayıtlara geçtik. İlk fazda on kuyuda günlük on milyon gaz üretilecek. İkinci günlük 40 milyon metreküp doğalgaz üreteceğiz. Türkiye'nin mevcut doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde otuzunu tek başına karşılayacak. Bir başka ifadeyle keşfimiz tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitededir. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sahada 50'den fazla gemiyle çalıştık. Yanlarında da Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemilerimiz var. On bin kişi Karadeniz gazını, cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirmek için canla, başla çalıştı. Bu süreçte Covid, küresel kriz ve depreme rağmen rekor bir zamanda projeyi tamamladık. Bu proje için yurt dışında uzun yıllar çalışıp, Türkiye'yi dönen onlarca insanımız mühendisimiz var. Babasının vasiyetini yerine getirmek için doğduğu topraklara yeniden dönen mühendislerimiz var. Her türlü baskıya karşı koyarak Türk vatandaşlığına geçen yabancı çalışanlarımıza kadar herkes buradan gecesini gündüzüne kattı. Yüz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık meşalesini yakıldığı yerlerden biri de Sakarya. Ve yüzyıl sonra bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meşalesi yine Sakarya'dan. Yüz yılı geride bırakan tecrübemizle dünlere, bugünlere, yarınlara değil, yüzyıllara Türkiye yüz yılına ilham olmaya geliyoruz."