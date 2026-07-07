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Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri Aydın'da sahaya indi

07.07.2026 - 22:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri Aydın'da sahaya indi

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopteri, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangın için sahaya indi. Nokta atışı ile sularını bırakan helikopter, alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor.

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi yakınlarındaki ziraat ve otluk alanda saat 13.30 sıralarında meydana gelen yangında söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Ekiplerin havadan ve karadan yoğun çabasıyla çalışmalarda 8. saate yaklaşılırken, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevlerin sık sık yön değiştirmesi müdahaleyi güçleştiriyor.

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Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için hava gücü de artırılırken, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri olan ve 'uçan kule' lakaplı Chinook tipi helikopteri de sahaya indi.

Türkiyenin en büyük yangın söndürme helikopteri Aydında sahaya indi

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Bir kerede 10 tona kadar su atabilen uçan kule, nokta atışları ile alevlerin kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Chinook tipi helikopterin Bozdoğan'daki yangına müdahale anları da kameralara yansıdı. Bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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