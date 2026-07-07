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Hakkari'de ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi

07.07.2026 - 20:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'de ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi

Hakkari'de sıcak havayla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi.

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Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde, hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi. Sayıları her geçen gün artan çekirgeler, meyve ağaçları başta olmak üzere tarım alanlarına yayılmaya başladı.

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Köy sakinleri, kısa sürede çoğalan çekirgelerin özellikle meyve ağaçlarına zarar verdiğini belirtti. Çekirge sürüsünün ağaçların dallarını ve yapraklarını sardığını dile getiren vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

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Çekirge istilasını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyen köylüler, sorunun büyümeden kontrol altına alınmasını istedi. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte etkisini artıran çekirge yoğunluğu nedeniyle üreticiler, meyve bahçeleri ve ekili alanlarda oluşabilecek zarar konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi.

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Hakkari'de ortaya çıkan çekirge sürüsü köylüleri endişelendirdi