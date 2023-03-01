Baykar, sosyal medya hesabÄ±ndan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Baykar tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada hukuki sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu ilanlara itibar edilmemesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Baykar'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle: "Bir sÃ¼redir sosyal medya mecralarÄ± ve bazÄ± internet sitelerinde TÃ¼rkiye Petrolleri Anonim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (TPAO) adÄ± ve Baykar YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SelÃ§uk Bayraktar'Ä±n fotoÄŸraflarÄ± kullanÄ±larak "yatÄ±rÄ±m fÄ±rsatÄ±", "ek gelir" gibi baÅŸlÄ±klarla yayÄ±nlanan ilanlar aÃ§Ä±k bir dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k giriÅŸimidir.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu giriÅŸimin dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k faaliyeti olduÄŸu TPAO tarafÄ±ndan da duyurulmuÅŸtur. Bahse konu bu dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k faaliyetine karÅŸÄ± tarafÄ±mÄ±zdan gerekli hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in bu ve benzeri dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k faaliyetlerine itibar edilmemesini Ã¶nemle rica ederiz. Kamuoyuna saygÄ±larÄ±mÄ±zla duyururuz."

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