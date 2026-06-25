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Bayburt'a müjde! İmzalar atıldı, dünya pazarına açılıyor

25.06.2026 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bayburt'a müjde! İmzalar atıldı, dünya pazarına açılıyor

Bayburt’un kültürel ve gastronomik değerleri arasında yer alan tarhunun dijital pazarlama, markalaşma, turizm ve ihracat odaklı tanıtım kapasitesi güçlendirilecek.

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Bayburtlu Bacılar Kadın Kooperatifinin 'Kültürel Mirastan Küresel Markaya: Bayburt Tarhununun Sürdürülebilir Turizm ve İhracat Odaklı Dijital Dönüşümü' projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburta müjde İmzalar atıldı, dünya pazarına açılıyor

Kooperatif tarafından yürütülecek çalışmayla Bayburt tarhununun dijital ortamda tanıtılması, markalaşma sürecinin güçlendirilmesi ve ihracat odaklı pazarlara hazırlanması amaçlanıyor.

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Proje kapsamında kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması, tarhunun ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması için faaliyetler yürütülecek.

Çalışmayla, Bayburt’un yöresel değerlerinden tarhunun kültürel miras niteliği korunarak ekonomik potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanacak.

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