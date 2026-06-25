Hatay’a 6 müjde birden! Türkiye üçüncülüğüne yükseldi

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Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentin insanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Hatay, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültürlerin kaynaştığı, her türlü inancın, anlayışın, kardeşliğin ve barışın bir arada yaşadığı bir şehirdir. Maalesef şehrimiz tarih boyunca birçok kez sınanmış; ancak her sınamadan geçmişinden aldığı güç, kültürü, medeniyeti ve inancıyla yeniden ayağa kalkmayı başarmıştır.