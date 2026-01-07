GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.01.2026 - 14:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Batman'ın meşhur tandır ekmeğine zam geldi!

Batman’da art arda gelen zamlar, sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan tandır ekmeğini de olumsuz etkiledi. Kentte faaliyet gösteren tandır ekmeği üreticileri, son dönemde artan un, yakıt ve işçilik maliyetleri karşısında uzun süre direnmeye çalıştı. Ancak maliyetlerin her geçen gün yükselmesiyle birlikte üreticiler, daha fazla dayanamayarak fiyatlara zam yapma kararı almak zorunda kaldı.

Batman'da yerel halk tarafından en çok tercih edilen tandır ekmeğinin fiyatı yükseldi. 20 TL civarında satılan tandır ekmeği hafta sonu yapılan fiyat düzenlemesiyle 30 TL’ye çıktı.

MALİYETLER KATLANDI ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Geçtiğimiz ay fırın ekmeğine yapılan zammın ardından tandır ekmeğine de zam gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Tandır ekmeği üreticileri, artan maliyetlere dikkat çekerek zammın kaçınılmaz olduğunu savundu. Üreticiler un, elektrik ve odun fiyatlarında yaşanan sürekli artışların, mevcut fiyatlarla üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

