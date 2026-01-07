Batman'ın meşhur tandır ekmeğine zam geldi!

Haberin Devamı

Batman'da yerel halk tarafından en çok tercih edilen tandır ekmeğinin fiyatı yükseldi. 20 TL civarında satılan tandır ekmeği hafta sonu yapılan fiyat düzenlemesiyle 30 TL’ye çıktı.

MALİYETLER KATLANDI ZAM KAÇINILMAZ OLDU

Geçtiğimiz ay fırın ekmeğine yapılan zammın ardından tandır ekmeğine de zam gelmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Tandır ekmeği üreticileri, artan maliyetlere dikkat çekerek zammın kaçınılmaz olduğunu savundu. Üreticiler un, elektrik ve odun fiyatlarında yaşanan sürekli artışların, mevcut fiyatlarla üretimi sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.