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GündemAnkara'da son dakika gelişmesi: Havalanmaya hazırlanan uçakta dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi
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Ankara'da son dakika gelişmesi: Havalanmaya hazırlanan uçakta dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

05.06.2026 - 11:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) -

Son dakika haberine göre, Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.

1Ankara'da son dakika gelişmesi: Havalanmaya hazırlanan uçakta dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı.

2Ankara'da son dakika gelişmesi: Havalanmaya hazırlanan uçakta dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.

3Ankara'da son dakika gelişmesi: Havalanmaya hazırlanan uçakta dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu.