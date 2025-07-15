Batman'ın kira fiyatları İstanbul'u geçti! Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi ile yarışıyor

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Batman 1990 yılında il olduktan sonra hızla gelişerek geçmişte ilçesi olduğu Siirt'i geçerek Diyarbakır ile yarışmaya başladı. Petrolün bulunması, tarım alanlarının büyüklüğü ve ekonomik çeşitlilikten dolayı Güneydoğu illerine nazaran dışarıya az göç veren bir şehir oldu. Genç nüfus sayısı yüksek olan Batman'da üretim ve ticaret her zaman canlılığını koruyarak nesilden nesile aktarılıyor. Gençlerin ticarete olan ilgisinden dolayı artık Batman'ın eski çarşısı kentin potansiyelini karşılayamaz olunca bir çok esnaf halk arasında Diyarbakır Caddesi olarak anılan Turgut Özal Bulvarı'nda ya şube açtı yada yeni iş yerleri açıldı. Batman esnafının yoğun talebini gören iş yeri sahipleri kısa süre sonra hızla zam oranlarını artırıp daha fazla kar etme derdine düştü.

KİRALAR 50 İLE 80 BİN TL ARASINDA

Batman’ın kalbi konumundaki Turgut Özal Bulvarı’nda işyeri kiraları esnafı zor durumda bırakıyor. Batman Esnaf Odalar Birliği Başkanı Salih Kaplan, Batman’ın İstanbul ile karşılaştırıldığında kiraların yüksek olduğunu ifade etti. Batman’ın nüfusuna göre kiraların en yüksek İl’lerden biri olduğuna işaret eden Odalar Birliği Başkanı Kaplan;” Batman İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana ile karşılaştırıldığında kiralar çok yüksek. Son zamanlarda özellikle zincir marketlerin merkezi yerleri tutması kiraların yükselmesinde önemli bir etken oldu” dedi.

KİRADA BÜYÜK KENTLERLE YARIŞAN İL

Şehir merkezi nüfusu 500 bini aşan Batman’da Turgut Özal Bulvarı ile Batman-Siirt çevre yolunda kiraların 50-80 bin TL arasında değiştiğine işaret eden Birlik Başkanı Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok esnaf kiraya çalışır hale geldi. Özellikle son aylarda esnaf, yüksek kiralardan kepenk indirmek zorunda kalıyor. Yüksek kiralar, esnafa büyük bir sıkıntı yaşatıyor. Mülk sahiplerinin esnafa kira konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Ama maalesef kiralardaki artış artık büyük şehirlerin kirasını neredeyse geride bırakacak hale geldi.”

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Batman Sonsöz Gazetesi'ne konuşan Batman-Toprak ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği (TEKDER) Başkanı İş İnsanı Bedrettin Nasıroğlu, tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

VERİMLİ ARAZİLER BETONA KURBAN EDİLİYOR



Batman ve çevresinde tarım arazilerinin betonlaşması ve kurumların bu durumu önemsememesini eleştiren Bedrettin Nasıroğlu 'Verimli tarım arazilerimiz betona kurban edilmekte ve maalesef bu tamamen bilinçsiz bir mantıkla gerçekleşmektedir. Tarım arazilerinin öneminin her geçen gün arttığını görmekteyiz, dünya tarıma doğru yönelmek zorundadır Türkiye'de de bu konuda ciddi adımlar atılmalı. Artık bu çirkin imar planlarına son verilmelidir. Tarım arazilerinin betona kurban edilmesi kabul edilemez' dedi.