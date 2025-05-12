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Batman merkezli operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan şüpheliler tutuklandı

12.05.2025 - 13:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)-

Batman merkezli operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan şüpheliler tutuklandı

Batman merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp sattığı belirlenen 44 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan 44 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, Batman, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Düzce, Afyon, Zonguldak, Bilecik ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Batman merkezli operasyonda çocukların müstehcen görüntülerini alıp satan şüpheliler tutuklandı

Şüphelilerden 10'u savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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