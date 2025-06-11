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GündemSuudi Arabistan Prensi'nin devasa yatına Fethiye'de yakıt ikmali yapıldı! Haftalık kirası 1 milyon Euro'dan fazla
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Suudi Arabistan Prensi'nin devasa yatına Fethiye'de yakıt ikmali yapıldı! Haftalık kirası 1 milyon Euro'dan fazla

11.06.2025 - 16:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)-

Suudi Arabistan Prensi'nin devasa yatına Fethiye'de yakıt ikmali yapıldı! Haftalık kirası 1 milyon Euro'dan fazla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yat, görenlerin ilgisini çekti. Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olduğu belirtilen 'Solandge' isimli yata, 140 ton yakıt ikmali yapıldı.

Suudi Arabistan Prensi Mukrin bin Abdülaziz'e ait olan ultra lüks yat Solandge, Fethiye İskelesi'ne demir attı. 'Malta' bayraklı ve 85 metre uzunluğundaki yat için İzmir Aliağa'dan 6 TIR'la getirilen 140 ton akaryakıt, karadan ikmal edildi. Solandge'nin yakıt ikmalinin ardından Göcek koylarına hareket edeceği öğrenildi.

Suudi Arabistan Prensinin devasa yatına Fethiyede yakıt ikmali yapıldı Haftalık kirası 1 milyon Eurodan fazla

HAFTALIK KİRA BEDELİ 1 MİLYONDAN FAZLA

Haftalık kira bedeli 1 milyon 150 bin euroyu bulan yatın içinde masaj odası, tam donanımlı SPA merkezi, geniş yüzme havuzu, dans pisti, açık hava sineması, bar, VIP süitler, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip lüks kabinler ve 29 kişilik mürettebat yer alıyor. Solandge ayrıca misafirlerine plaj kulübü, spor salonu, sauna, buhar odası gibi çok sayıda olanak sunuyor

Suudi Arabistan Prensinin devasa yatına Fethiyede yakıt ikmali yapıldı Haftalık kirası 1 milyon Eurodan fazla

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