129 yıllık Osmanlı sancağı Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan önce öpüp başına koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Erdoğan, 'İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale Savaşları milletimizin fedakarlık, vatanseverlik gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır.' dedi. Törende Erdoğan'ın konuşmasının ardından tarihi bir an da yaşandı.

OSMANLI SANCAĞI TÜRKİYE'DE

25 Mart 1893’te Katar’daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı birliğine ait sancak, İngiltere’deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katkılarıyla vatan topraklarına getirildi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde ecdat yadigarı kutsal sancağın devir teslim töreni yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sancağı teslim etti. Şanlı sancağı 3 defa öperek, alnına koyan Erdoğan, daha sonra sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a devretti. Bakan Akar da şanlı sancağı 3 defa öpüp, alnına koyarak teslim aldı.

ALTIN MADALYALI TÜRK BAYRAĞI DA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ilk törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti, şehitleri selamlamak adına 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Avustralya'nın Askeri Ateşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight, Yeni Zelanda Askeri Ateşesi Albay İan Brandon, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anıta ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çelenk bıraktı. Ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da çelenk koydu. Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan 'TCG Kınalıada' korvetinden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Türk bayrağına takıldı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekilmesinin ardından resmi çelenk koyma töreni sona erdi.