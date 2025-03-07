Başkan Mutlu’dan 8 Mart’ta 129 kadına 129 karanfil

Günümüzden 168 yıl önce, 8 Mart 1857 tarihinde New York’ta 129 kadın dokuma işçisi yakılarak katledildi… İşte bugün 8 Mart’ta kutlanan Kadınlar Günü bu trajik olayla başladı.





Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, bu acı gerçeğe dikkat çekmek için ilçedeki bir çorap fabrikasını ziyaret etti. Burada kadın emekçilerle buluşan Başkan Mutlu, 168 yıl önce katledilen 129 kadının anısına 129 kadına karanfil verdi.





Fabrikadaki kadın emekçilerin gününü kutlayan Başkan Mutlu, “Ne yazık ki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü katledilen 129 kadın emekçinin hikâyesi ile başlıyor. Hayatta kadın emeği olmayan hiçbir iş yoktur. Kadının elinin değmediği bir işte başarılı olmak imkânsızdır. Bir kadın dünyayı değiştirir, tıpkı Nene Hatun gibi tıpkı Atamız’ı dünyaya getiren Zübeyde Hanım gibi” ifadelerini kullandı.