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Başından tek kurşunla vurup öldürdü, cesedini sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı!

Samsun'da 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30) hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’, ‘Nitelikli hırsızlık ve yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28.09.2023 - 17:22 | | Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)
Başından tek kurşunla vurup öldürdü, cesedini sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı!

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi.

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Bir süre sonra da borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayarak kapattı.

Başından tek kurşunla vurup öldürdü, cesedini sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı

Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

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SANDIKTAN CESET ÇIKTI

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Başından tek kurşunla vurup öldürdü, cesedini sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı

Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri izlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Onur Can Kaya hakkında, ‘Nitelikli kasten öldürme’, ‘Nitelikli hırsızlık ve yağma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Başından tek kurşunla vurup öldürdü, cesedini sandığa koyup üstünü vidalayıp kapattı

Mahkeme heyeti, karara bağlanacak olan duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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