İstanbul Şirinevler'deki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle park halindeki araçlar da hasar gördü. Patlama sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çevrede oluşan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 3'ü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşın da yaralandığını açıklamıştı.



"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3’e yükseldi"

Valilikten yapılan son açıklamada, "Bahçelievler ilçesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3’e yükselmiştir. Olayda yaralanan 3 vatandaşımızın tedavileri ise kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız: Özgür Çoban, Ömer Özdemir, Ahmet Bal" ifadelerine yer verildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki patlama güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen insanların olduğu görülürken patlamanın yaşandığı görülüyor. Güvenlik kamerasına patlama sonrası sokaktaki toz bulutu yansıyor.