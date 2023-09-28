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İstanbul Şirinevler'deki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi

Bahçelievler'de 6 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

28.09.2023 - 15:24 | | İSTANBUL, (DHA)
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Şirinevler'de patlama meydana geldi! Valilik acı haberi duyurdu: 1 can kaybı 4 yaralı
Şirinevler'de patlama meydana geldi! Valilik acı haberi duyurdu: 1 can kaybı 4 yaralı
Şirinevler'de patlama meydana geldi! Valilik acı haberi duyurdu: 1 can kaybı 4 yaralı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi. Patlama nedeniyle park halindeki araçlar da hasar gördü. Patlama sonrası polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çevrede oluşan ufak çaplı yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1'i ağır 3'ü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşın da yaralandığını açıklamıştı.

İstanbul Şirinevlerdeki patlamada ölü sayısı 3e yükseldi

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3’e yükseldi"
Valilikten yapılan son açıklamada, "Bahçelievler ilçesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3’e yükselmiştir. Olayda yaralanan 3 vatandaşımızın tedavileri ise kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız: Özgür Çoban, Ömer Özdemir, Ahmet Bal" ifadelerine yer verildi.

 

İstanbul Şirinevlerdeki patlamada ölü sayısı 3e yükseldi

 

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki patlama güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen insanların olduğu görülürken patlamanın yaşandığı görülüyor. Güvenlik kamerasına patlama sonrası sokaktaki toz bulutu yansıyor.

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