GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı
ABONE OL

Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Silahlı saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

28.09.2023 - 14:43 | | Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay saat 11:45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı.

Ayakkabılarıyla camiye girip namaz kılanlara ve imama bağıran kişiye soruşturma başlatıldı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAyakkabılarıyla camiye girip namaz kılanlara ve imama bağıran kişiye soruşturma başlatıldıHaberi Görüntüle

Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktarın Cihangirdeki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Sosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli için istenen ceza açıklandı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSosyal medyada, camide içki şişeli fotoğraf paylaşan şüpheli için istenen ceza açıklandıHaberi Görüntüle

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu.

Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktarın Cihangirdeki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Önce keşif yaptı sonra hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı! Polisteki ifadesi ortaya çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÖnce keşif yaptı sonra hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı! Polisteki ifadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5-6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

Tapu da var, sözleşme de! 30 yıllık inşaat bilmecesi, satış iptal edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRTapu da var, sözleşme de! 30 yıllık inşaat bilmecesi, satış iptal edildi Haberi Görüntüle
Halı saha maçında kardeşine 'faul' yapanı av tüfeği ile öldürdü! Mahkemenin verdiği ceza belli oldu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHalı saha maçında kardeşine 'faul' yapanı av tüfeği ile öldürdü! Mahkemenin verdiği ceza belli olduHaberi Görüntüle
Atatürk'e hakaret eden liseli için istenen ceza belli oldu!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAtatürk'e hakaret eden liseli için istenen ceza belli oldu!Haberi Görüntüle

GÜNCEL HABERLER

Şirinevler'de patlama meydana geldi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Şirinevler'de patlama meydana geldi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

TCMB rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

TCMB rezervi 125,5 milyar dolara yükseldi

Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı

Ünlü oyuncunun Ufuk Bayraktar'ın Cihangir'deki kafesine silahlı saldırı: 3 yaralı