Atatürk'e hakaret eden liseli için istenen ceza belli oldu!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, 8 Temmuz 2023 tarihinde herkese açık kaynaklarda yürütülen sanal devriye faaliyeti sırasında sosyal medya platformunda bir hesaptan paylaşıma rastlanıldığına değinildi. Sözkonusu paylaşımda Üsküdar'da bulunan lise öğrencisi A.E.S.'nin Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğine dair ihbar niteliğinde görüntü ve yazıların olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

VİDEO 2 YIL ÖNCE ÇEKİLDİ

İddianamede, ihbarı değerlendiren Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin A.E.S.'yi 20 Eylül'de gözaltına aldığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığına değinildi. İddianamede A.E.S.'nin 11. sınıf öğrencisi olduğu, videonun yaklaşık 2 yıl önce kendisi 9. sınıf öğrencisi iken çekildiği ve fotoğraftaki kişinin Atatürk olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

3 YIL HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede A.E.S. hakkında "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. A.E.S.'nin 17 yaşından olmasından dolayı Türk Ceza Kanunu 31. Maddesi gereğince ceza 3'te 1 oranında indirildi. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan ise takipsizlik kararı verdi.