Başakşehir'de otoyolda kopan TIR lastiği tehlike yarattı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 10.30 sıralarında Başakşehir yönünde ilerleyen bir TIR’ın lastiği koptu. Kopan lastik rampada giderek hız kazandı ve yuvarlanmaya başladı.

Şans eseri lastik nedeniyle trafikte herhangi bir kaza yaşanmadı. Yuvarlanan lastik en sonunda yön tabelasına çarparak durabildi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.