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Başakşehir'de otoyolda kopan TIR lastiği tehlike yarattı

14.10.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
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Başakşehir'de otoyolda kopan TIR lastiği tehlike yarattı

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda hareket halindeki bir TIR’dan kopan lastik, trafikte metrelerce yuvarlandı. O anları diğer sürücüler cep telefonuyla görüntüledi.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda saat 10.30 sıralarında Başakşehir yönünde ilerleyen bir TIR’ın lastiği koptu. Kopan lastik rampada giderek hız kazandı ve yuvarlanmaya başladı.

Başakşehirde otoyolda kopan TIR lastiği tehlike yarattı

Şans eseri lastik nedeniyle trafikte herhangi bir kaza yaşanmadı. Yuvarlanan lastik en sonunda yön tabelasına çarparak durabildi. O anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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