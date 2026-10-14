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GündemDüzce Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başladı! Düzce Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Düzce Üniversitesi 86 hemşire ve sözleşmeli personel kadro dağılımı
HaberlerGündem Haberleri Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başladı! Düzce Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Düzce Üniversitesi 86 hemşire ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başladı! Düzce Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Düzce Üniversitesi 86 hemşire ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

14.10.2026 - 10:33Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Haber Merkezi - Gazetevatan.com

Düzce Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başladı! Düzce Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? Düzce Üniversitesi 86 hemşire ve sözleşmeli personel kadro dağılımı

Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları ve Tarihleri Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için beklenen ilan geldi. Düzce Üniversitesi, bünyesindeki eksikleri tamamlamak amacıyla sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve kamuya personel alım ilanları yer aldı. Günün en çok dikkat çeken duyurularından biri ise Düzce Üniversitesi’nin çok sayıda kadroda gerçekleştireceği sözleşmeli personel alımı ilanı oldu.

İşte 14 Ekim 2026 Resmi Gazete atama kararları, mevzuat düzenlemeleri ve Düzce Üniversitesi personel alımı başvuru şartlarına dair tüm merak edilenler…

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞLADI: HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, üniversitenin bünyesindeki birimlerde istihdam edilmek üzere farklı branşlarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların KPSS puan sıralaması ve belirtilen özel şartlar doğrultusunda başvurabileceği kadrolar şu şekilde açıklandı:

  • Büro Personeli

  • Mühendis

  • Teknisyen

  • Destek Personeli

  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi

  • Eczacı

  • Hemşire

  • Sağlık Teknikeri

 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yer alan detaylara göre Düzce Üniversitesi personel alımı başvuruları 14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 28 Ekim 2026 tarihi mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.

  • Başvuru Adresi: Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrim içi (online) yapılacaktır.

  • Önemli Uyarı: Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

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