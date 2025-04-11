Başakşehir İkitelli'de kimyasal madde deposunda yangın: Soğutma çalışmaları sürüyor

Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyasal maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR YANDI

Kısa sürede depoyu saran yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri de duyuldu.

Alevler, deponun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan otomobillere de sıçradı.

Yanan çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği otoparkta, bazı vatandaşlar araçlarını kurtardı, bazı araçlar ise çekiciyle uzaklaştırıldı.

Yangın, deponun yanındaki kurbanlık satış alanına da sirayet etti. Kurbanlık hayvanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, bazıları telef oldu. Burada bulunan bir köpek de kurtarıldı.

Alevlerin çevrede bulunan benzin istasyonu ve doğal gaz tanklarına sıçramaması için önlem alındı. Polis ekipleri patlama riskine karşı çevredeki vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması devam ediyor.

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Çevredeki bir iş yerinde çalışan Hasan Bilici, patlama sesi duymaları üzerine dışarı çıktıklarını belirterek, "Bir baktık, küçük bir yangın. Forkliftin tekerlekleri yanıyordu. Sonradan bir-iki patlama daha olunca alevler çoğalmaya başladı." dedi.

Bilici, alevlerin akan kimyasal sıvıyla birlikte hızla ilerleyerek otoparka sirayet ettiğini, yangının büyümesi üzerine bazı araçların buradan çıkarılamadığını anlattı.

KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aslan, olayın meydana geldiği andan itibaren yaklaşık 7 dakika içinde itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye başladıklarını bildirdi.

Aslan, plastik bidonlar içindeki kimyasal maddelerin yanması ve patlamalar nedeniyle yangının sıçradığı yediemin otoparkındaki bazı araçların hasar gördüğünü, yangının sirayet ettiği kurbanlık satış alanındaki yaklaşık 180 hayvanın kurtarıldığını söyledi.

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İtfaiyenin 60 araç ve 162 personelle müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alındığını söyleyen Aslan, kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye erinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde gözetim altına alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.