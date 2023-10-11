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Barda yangın dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetti! Korkunç gerçek polise yapılan itirafla ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir barda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sararken olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Polise giden Esra Başkaya'nın itirafı gerçeği ortaya çıkardı. Beyanını daha sonra yalanlayan Başkaya, tutuklandı.

11.10.2023 - 10:28 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Barda yangın dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetti! Korkunç gerçek polise yapılan itirafla ortaya çıktı

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir barda, 20 Eylül'de saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı.

Barda yangın dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç gerçek polise yapılan itirafla ortaya çıktı

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerce kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü tespit edildi.

Vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bendeş de hayatını kaybetti.

Barda yangın dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç gerçek polise yapılan itirafla ortaya çıktı

POLİSE GİDİP, İTİRAF ETTİ

Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya, olayla ilgili ifade verdi. Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu, sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Barda yangın dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetti Korkunç gerçek polise yapılan itirafla ortaya çıktı

Bir süre bekleyip, yangının dükkanı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi. Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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