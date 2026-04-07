Baraj doldu, tarım arazileri suya doydu! Çiftçiler verimli sezon bekliyor

Kırıkkale'de son haftalarda etkili olan yağışlarla birlikte Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Selçuklu döneminde inşa edilen tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bir kısmı da suyla kaplandı. Kuvvetli yağış sebebiyle derelerden taşınan çamurlu su ise barajın bazı kıyılarında renk değişimine sebep oldu. Tarım arazileri de yağışlardan olumlu etkilendi. Uzun süredir yağmur bekleyen çiftçiler, toprağın yeniden nem kazanmasının ekili alanlar açısından önemli olduğunu ifade etti. Üreticiler, özellikle ilkbahar döneminde alınan yağışın ürün gelişimi ve verim üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.

Köprüköy köyü muhtarı Fırat Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada son yağışların hem baraj hem de tarım arazileri açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Barajdaki su seviyesinin ciddi şekilde yükseldiğini ifade eden Erdem, Kızılırmak üzerinde yer alan tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bir kısmının da suyla kaplandığını belirtti.

Ortaya çıkan görüntünün dikkat çekici olduğunu dile getiren Erdem, "Ama işin bir de tarım tarafı var. Yağışlar toprağa can verdi, tarlalar açısından da oldukça faydalı oldu. Özellikle çiftçi için bu su çok kıymetli. Hem kuruyan alanlar yeniden nefes aldı hem de üretim açısından umut veren bir tablo ortaya çıktı" dedi.

Köyde çiftçilik yapan Ahmet Doğan da yağışların üreticiye moral verdiğini söyledi. Doğan, "Çok güzel, bol bol rahmet yağdı. Ekinlerimiz de mahsullerimiz de inşallah bu sene çok güzel olacak. Topraklarımız suya doydu. Nisan ve mayıs ayında da verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Kar fazla yağmadı ama yağmur beklediğimizden daha fazla yağdı. Toprak nemini aldı, bu da bizim için çok önemli" diye konuştu.