Bandırma'da zincirleme kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Balıkesir yönünden Bandırma ilçe merkezine seyir halinde olan 10 K 6613, 10 AOY 957 ve 16 CAL 33 plakalı otomobillerin Atatürk Caddesi üzerindeki bölünmüş yolda çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir yığını haline dönüşen araçlarda sıkışan yaralılar çakıralarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yapılan müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri ulaşımı bir süre tek şerit ve yan yoldan kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.