GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Balkondan atlayıp evden kaçtı! 4 yaşındaki çocuğun akılalmaz planı

Balkondan atlayıp evden kaçtı! 4 yaşındaki çocuğun akılalmaz planı

Denizli'de balkondan atlayarak evden kaçan 4 yaşındaki çocuk, Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından fark edilip ailesine teslim edildi.

24.10.2024 - 11:19 |
Balkondan atlayıp evden kaçtı! 4 yaşındaki çocuğun akılalmaz planı

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden 4 yaşındaki M.S. isimli çocuk, anne babasının evde olmadığı, dedesi ve 3 kardeşiyle birlikte bulunduğu bir anda, henüz belirlenemeyen bir nedenle birinci kat balkonundan atlayarak evden kaçtı.

Soğuk havaya rağmen üzerinde ceket olmadan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde koşan çocuğu fark eden Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli, çocuğu yakalayarak muhafaza altına aldı.

Balkondan atlayıp evden kaçtı 4 yaşındaki çocuğun akılalmaz planı

Mont giydirilerek üşümesi önlenen çocuğun kendisini tam olarak ifade edememesi üzerine, durum İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin araştırması sonucu, evden kaçan çocuğun dedesine ulaşıldı.

Ekip aracına bindirilen çocuk, ablasıyla birlikte bölgeye gelen dedesine teslim edildi.

GÜNCEL HABERLER

Kocası için tedbir kararını uzatmayan kadın canından oldu!

Kocası için tedbir kararını uzatmayan kadın canından oldu!

İzmir'de 7.2'lik deprem riski hızla yaklaşıyor! 4 fay otuz bin artçı üretti

İzmir'de 7.2'lik deprem riski hızla yaklaşıyor! 4 fay otuz bin artçı üretti

Gaziosmanpaşa'da küçücük çocuğa altın dolu çantayı çaldırdılar

Gaziosmanpaşa'da küçücük çocuğa altın dolu çantayı çaldırdılar