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Balıkesir'e şehit ateşi düştü!

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

31.05.2022 - 18:53 | | İHA
Balıkesir'e şehit ateşi düştü!

Siirt'in Pervari ilçesi Sarıyaprak bölgesinde Siirt 2. J.Tb. Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, mayın araması yaptığı esnada meydana gelen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Özcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

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5 ve 3 yaşında kız ve oğlan babası olan Şehit Ercan Özcan'ın baba ocağına da acı haber verildi. Şehidin Altıeylül ilçesi Ortamandıra Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

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