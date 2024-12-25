Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasındaki patlama! Bakan Tunç: 10 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şöyle:

Patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama neticesinde 11 vatandaşımız vefat etmişti. Çok üzüldük. 8 de yaralımız var. Tedavileri bitmek üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanın ardından devletimizin tüm kurumları harekete geçti. Soruşturmalar başladı. Bir başsavcımız, başsavcı vekilimiz ve 4 savcı soruşturmayı yönetiyor. Bilirkişi heyeti tahkim edildi. İncelemeleri sürdürüyorlar, inceleme neticesinde rapor hazırlayacaklar. Şu anda 10 gözaltı söz konusu. Kazada sorumluluğu tespit edilen 10 kişiyle ilgili gözaltı işlemi devam ediyor. Tabii bu bilirkişi raporu ortaya çıktıktan sonra asıl kusurlu kişiler ortaya çıkacaktır. Şu an sorumlu olduğu düşünülen kişilerle ilgili gözaltı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kazanın neden meydana geldiğine ilişkin detaylı araştırma yapılıyor. İş yeri kameraları, çevredeki tüm kamera kayıtları ve tüm teknik veriler şu anda adliye tarafından el konulmuş durumda.

Haberin Devamı

Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımız şirketin oradaki çalışanlarla ilgili değerlendirmeleri yapacak. Gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep birlikte takip edeceğiz.