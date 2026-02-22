Balıkesir'de satışa çıktı: 209 yıl sonra görücüye çıktı
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Hanefi Efe isimli makine teknisyeni 209 yıllık deve çanını da görücüye çıkardı. Çan’ın 1817 tarihini taşıdığını kaydeden Efe, güreş devesi sahiplerinin ilgi gösterdiğini söyledi.
Taylı Caddesindeki dükkanından yüzlerce antika bulunduran 3 çocuk babası 69 yaşındaki Hanefi Efe’nin görücüye çıkardığı 1817 yılı yapımı deve çanı ilgi gördü. Muğla’nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe, 17 yıl önce Burhaniye’ye taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi’nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Antikaların ilgi gördüğünü kaydeden Hanefi Efe, "Çeşidimiz oldukça çok. Bu deve çanları da çok eski. Bunları güreş develeri için alıyorlar. Elimdeki bu çan da 1817 yılı yapımı. Fiyatı da 150 dolar" diye konuştu.