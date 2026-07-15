10 bin hayvan için seferberlik ilan edildi: Veteriner hekimler zirvede nöbette!

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Yaklaşık 10 bin baş hayvana ev sahipliği yapan yaylalarda veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri sayesinde hastalıkların erken teşhis edilmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve sürü sağlığının korunması hedefleniyor. Ekipler, hayvanların genel sağlık durumunu yakından takip ederken yetiştiricilere de koruyucu hayvancılık uygulamaları hakkında bilgi veriyor.



İl Müdürü Enver Aydın, veteriner hekimlerin sahada büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin temel şartlarından birinin güçlü veterinerlik hizmetleri olduğunu ifade etti.



"ÜRETİCİLERE VERİMLİ YETİŞTİRİCİLİK KONUSUNDA REHBERLİK"



Ziyaret kapsamında üreticilerle uzun süre sohbet eden Enver Aydın, yetiştiricilerin taleplerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi. Hayvan besleme, mera kullanımı, sürü yönetimi, hastalıklardan korunma yöntemleri ve verimliliği artıracak uygulamalar hakkında üreticilere teknik bilgiler aktarıldı.



Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan bilgilendirmelerde kaliteli üretimin ancak doğru bakım, düzenli sağlık kontrolleri ve bilinçli yetiştiricilik anlayışıyla mümkün olduğu vurgulandı.