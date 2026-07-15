Kars'ta tarıma dev yatırım! 475 bin dekar arazi modern sulama sistemiyle buluşacak

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İncelemelerin son bölümünde ise Arpaçay ilçesinde devam eden "Kars Arpaçay Koçköy Barajı Sulaması İkmali İnşaatı" çalışmaları yerinde değerlendirildi.Proje kapsamında Koçköy, Tepeköy, Taşdere, Arslanoğlu ve Bardaklı köylerinde bulunan yaklaşık 192 bin dekar tarım arazisi, kapalı sistem borulu sulama şebekesiyle sulama suyuna kavuşacak.Modern sulama altyapısının devreye alınmasıyla birlikte bölgede su kayıplarının önüne geçilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve çiftçilerin daha yüksek verim elde etmesi hedefleniyor.DSİ tarafından yürütülen projeler sayesinde Kars'ta geleneksel sulama yöntemlerinden modern basınçlı sulama sistemlerine geçiş hızlanacak. Kapalı sistem sulama şebekeleri sayesinde su tasarrufu sağlanırken, çiftçiler daha düşük maliyetle daha fazla üretim yapabilecek.Projelerin tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimde kalite ve verimin artması, üreticilerin gelir seviyesinin yükselmesi ve bölge ekonomisinin güçlenmesi bekleniyor.