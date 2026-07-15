Klima kullananların yaptığı en pahalı hata! Elektrik faturasını katlıyor, cihazın ömrünü de kısaltıyor

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Birçok kişi eve girer girmez klimayı 16 veya 18 dereceye ayarlayarak ortamın daha hızlı soğuyacağını düşünüyor. Oysa uzmanlara göre bu yaygın inanış doğru değil. Klimalar, ayarlanan sıcaklık ne kadar düşük olursa olsun bulundukları ortamı belirli bir kapasitede soğutur. Çok düşük derece seçmek yalnızca cihazın daha uzun süre tam kapasite çalışmasına neden olabilir.