Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 11 can kaybı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

ERDOĞAN: SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Balıkesir’imizin Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valimiz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızdan bilgi alarak tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhâl başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Balıkesir’imizin, milletimizin başı sağ olsun." dedi.

CEVDET YILMAZ: OLAY TÜM YÖNLERİYLE İNCELENMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybedenler başsağlığı dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ekiplerimiz, patlamanın hemen ardından olay yerine intikal ederek çalışmalarına başlamışlardır. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, olay tüm yönleriyle incelenmektedir” ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: 11 CAN KAYBI VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamanın ardından başta vali olmak üzere arama kurtarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin kısa sürede olay yerine ulaştığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, idari olarak da tahkikat başlatıldığını vurguladı.

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Patlama sonucu yaralanan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Yerlikaya, 12 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Yerlikaya, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine, oradaki mesai arkadaşlarına ve bütün Balıkesir hemşerilerimizin her birine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, "Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

'2 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili araştırmanın başlatıldığını belirtirken, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

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BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlama ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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10 YIL ÖNCE DE PATLAMA OLMUŞ

Öte yandan benzer patlamanın 3 Haziran 2014 tarihinde de yaşandığı akıllara geldi. O tarihte meydana gelen patlamada 6 kişi yaralanırken, 3 gram av barutunun patlaması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki patlamanın güvenlik kameralarına yansıdığı anlarda ise çalışanların patlamaya anında müdahale ettiği görüldü.

"GENİŞ ALANA SİRAYET ETME DURUMU YOK"

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

"İÇERİDE YARALANANLAR OLMA İHTİMALİ VAR"

CNN Türk Muhabiri Ümit Uzun patlamaya ilişkin son bilgileri aktardı: Ciddi bir patlamadan söz ediyoruz. O kadar güçlü bir patlama ki fabrikanın bulunduğu alandaki ağaçlar dahi yan yatmış, çevreye çok büyük fabrikadan kopan parçalar saçılmış durumda. Ciddi bir patlama 12 ölü, 3 yaralı var. Bu sayılar artabilir de. Burası bir patlayıcı üretim fabrikası dolayısıyla buradaki patlama daha da güçlü oluyor. Fabrikanın çevresi ağaçlıklarla kaplı bir alan. Çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri şu anda fabrikanın bulunduğu noktada. Ciddi bir çalışma var. İçeride de hala yaralılar olabilme ihtimali var.

"ASIL İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü’nde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edilmiş olup, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.