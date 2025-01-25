Balıkesir'de öğrenciler kendi mini seralarını kurdu

Proje, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde düzenlenen “Takım Çalışması” dersi kapsamında Bankacılık ve Finans öğrencileri Sudenaz Bakır, Zehra Kayı, Derya Tor, Fatmanur Daşatan, Ramazan Yıldırım ve Melisa Ülkü tarafından “BUBFA’da Hayat Var” sloganıyla hayata geçirildi.

Mini sera içerisinde Züfa Kekik, Gazanya, Mercanköşk, Şakayık, Sardunya, Pitos Mavi çim, Kufaya, Yayılıcı kekik, Sakız sardunya, Ateş dikeni, Meksika Petinadi Bodu, Limon ağacı gibi sağlığa faydalı olan birçok bitki ve çiçek yer almaktadır.

Öğrenciler insan sağlığına faydalı olan bu bitkilerin yetiştirilmesinde sürekliliğin sağlanması gerektiğini vurguladılar. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban: “Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok proje ile farkındalık yaşatmaya çalıştık. Bu projelerden biri de “BUBFA’da Hayat Var” sloganıyla yola çıktığımız mini sera projesidir.

Mini seralar, bitki yetiştiriciliği için pratik ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Özellikle şehir yaşamında sınırlı alanlarda yeşil bir ortam oluşturmak isteyenler için ideal olan mini seralar, sebze, meyve veya süs bitkilerinin dört mevsim sağlıklı bir şekilde yetişmesine imkan tanır. Bizde proje ile mini seranın önemine vurgu yapmak istedik. Projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen öğrencilerimi kutlarım” dedi.