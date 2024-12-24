Balıkesir'de fabrikada patlama! Bakan Yerlikaya detayları açıkladı: 11 can kaybı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeden haberler peş peşe geldi.

BAKAN YERLİKAYA: CAN KAYBI 11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Yerlikaya, "700 metrekarelik yerde henüz sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın tesiri çok güçlü." dedi.8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişinin vefat ettiğini duyuran Yerlikaya, "12 olan vefat sayısının 11 olarak paylaşıyoruz. Arkadaşlarımız, vücut bütünlüğü ile ilgili 12 olarak söylemek durumunda kaldılar. 7 yaralımız var. 5'i yatarak tedavi görüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok." dedi. Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:Yangının sebebi ile ilgili araştırma sürüyor. Sabotaj ihtimali yok. Konusunda uzman kaç kişi gerekiyorsa heyet oluşturuldu. 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu. Mülkiye başmüfettişinden oluşan heyet gelecek. Çıkan raporla ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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BAKAN IŞIKHAN: DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Olay yerinde incelemeler sonrası konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik ve inceleme başlattık. Müfettişler görevlendirildi. 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika. En son Ağustos ayında rutinler gerçekleşmiş. Eksiklikler kısa sürede tamamlanmıştır. Kazanın tüm yönleri ile aydınlatılması için teftiş kurulu ile de gerekenleri yapacağız." ifadelerini kullandı.Bakan Güler ise yaptığı açıklamada, "Burada en ciddi şekilde olayın incelenmesi için bütün faaliyetlerin yapıldığını bakanımız açıkladı. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BAKANLAR İNCELEME YAPTI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama ile ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Balıkesir milletvekilleri, olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

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