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Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

26.10.2022 - 13:42 |
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) merkez üssünü Bigadiç ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27de oldu. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, merkez üssünü ise Kepsut ilçesi Tilkicik Mahallesi olarak açıkladı.

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