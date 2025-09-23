GAZETE VATAN ANA SAYFA
Balıkesir'de 25 yıllık cinayet aydınlatıldı! Kardeşini yastıkla boğduğunu itiraf etti

23.09.2025 - 16:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce yaşamını yitiren 2 aylık Gülüzar bebeğin ölümünün bir cinayet olduğu ortaya çıktı. O dönem şüpheli bulunan ancak kanıt yetersizliğinden sonuçlandırılamayan olay, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yapılan soruşturma sonucunda, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde gözaltına alınan 38 yaşındaki D.İ., ifadesinde suçu işlediğini kabul etti. D.İ.’nin, henüz 13 yaşındayken öz kardeşi olan Gülüzar’ı yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Susurluk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde 11 Ekim 2000 tarihinde işlenen bir bebek cinayetinin şüphelisinin Nazilli'de olduğu bilgisine ulaştı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu cinayet ile ilgili 3 ay süren geniş kapsamlı ve gizli bir çalışma yürütüldü. Ardından hareket geçen polis, şüpheli D.İ.'yi gittiği Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Balıkesirde 25 yıllık cinayet aydınlatıldı Kardeşini yastıkla boğduğunu itiraf etti

Suçunu itiraf eden D.İ., ifadesinde o dönemde 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu anlattı. D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

