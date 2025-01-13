GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir Tapu Müdürlüğü'nde korkunç olay! Bebeği doğurup klozete attı

Balıkesir Tapu Müdürlüğü'nde korkunç olay! Bebeği doğurup klozete attı

Balıkesir'de 15 yaşındaki I.A., Tapu Müdürlüğü'nde tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Polis, I.A., babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı.

13.01.2025 - 17:39 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-
Balıkesir Tapu Müdürlüğü'nde korkunç olay! Bebeği doğurup klozete attı

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Balıkesir Tapu Müdürlüğünde korkunç olay Bebeği doğurup klozete attı

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü ülke gündeminden çıkaracağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörü ülke gündeminden çıkaracağız

Elazığ'da yeni sanayi sitesi için ön talepler alınmaya başlandı

Elazığ'da yeni sanayi sitesi için ön talepler alınmaya başlandı

Kar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak

Kar İstanbul'un yanı başında! Radarda göründü, AKOM uyardı: İzlanda kökenli soğuk hava dalgası fena vuracak