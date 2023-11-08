Balıkesir depremini uzman isimler yorumladı: Tehlike çok yakın ve son derece yüksek...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 23.05'te Marmara Denizi Balıkesir açıklarında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.33 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KANDİLLİ 4.5 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Balıkesir'de meydana gelen depremi CNN TÜRK ekranlarında yorumladı. Pampal, büyük depremi işaret ederek İstanbulluları uyardı. İşte Pampal'ın konuşmasından satır başları:

250 YILLIK SÜRE DOLMAK ÜZERE

Bu Marmara'nın normal depremlerinden. Marmara deprem tehlikesinin büyük olduğu deniz. 17 Ağustos depreminde Körfez çıkışına kadar Batı'dan Doğu'dan kırıldı. Burada Marmara Denizi'nin içinden geçen orta Marmara fayı bölgesinde 7 üstündeki deprem bizi korkutuyor. 250 yıllık süresi dolmak üzere.

HEM BALIKESİRLİLER HEM İSTANBULLULAR TEDİRDİN

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Kuzey Anadolu'nun kuzey ve güney kolu Marmara'da aktif fay üreten faylar. Gönen, 1964'te 7.0 büyüklüğünde depremdi. Bölge aktif faylarla bürünmüş durumda. Çanakkale civarında 5-6 civarında depremlerle etki yaptı. Kuzey Anadolu fayının kuzey ve güney kolundan kaynaklanacak depremler. Hem İstanbulluları hem Balıkesirlileri tedirgin ediyor.

İSTANBUL'UN YAPI STOĞU ÇOK KÖTÜ

İstanbul, ekonominin yüzde 60'nın döndüğü bölge. Yapı stoğu çok kötü. Bu depremler bizi tedirgin ederken bir taraftan da hızlandırmalı. Deprem olacaksa olacak, önleyemiyoruz. Bu fayların tarihsel süreçte ürettiklerini biliyoruz.

Yıkıcı depremin enerjisi ile 4.1'lik deprem arasında dağlar kadar fark var. Büyük depremi üretecek olan fay enerjisini biriktirmeye devam ediyor.

6 ŞUBAT'TAN ÖNCE YAKINLARIMI UYARMIŞTIM

6 Şubat'tan 3-4 gün önce yakınlarım arıyordu, 4-5 büyüklüğünde deprem oluyor, bunlar herhalde büyük depremi önler diyorlardı. Sakın ha öyle düşünmeyin, bu sizi uyarsın dedim.

Bu deprem olacak, engelleyemiyoruz. Sonuçlarını kontrol edebiliriz. Bunun en önemli çaresi yapıları dirençli hale getirmek. Van depremi bir milat oldu. Kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bunlar olumlu adımlar, destekliyorum.

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İstanbul'da kentsel dönüşüm yavaş gidiyor. İstanbul uyuyor. Sık sık gidiyorum. Mahallelere girdiğimde hiç çalışma görmüyorum. Belediyeler, vatandaşlar el birliği ile çalışmalı.

17 Ağustos'ta başlamıştık İstanbul'u depreme hazırlayalım diye, 20 yıldan fazla zaman geçti. Çok uzun sürmez. Depremin şu kadar süre içinde olacak diye kimse süre veremez.

Yapılan çalışmalar çok yetersiz. Ne kurtarsak kardır. Büyük hızla, el birliği ile bu konuya seferberlik ruhu ile hazırlanmalıyız.

Prof. Dr. Naci Görür ise, Balıkesir'deki depremi şu ifadelerle değerlendirdi:

Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu. Deprem, deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil (Sengör, vd 2005, Le Pichon vd ) Sevgiyle

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