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Balıkesir Ayvalık'ta bunu yapan 699 bin lira hazırlasın!

26.09.2026 - 07:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir Ayvalık'ta bunu yapan 699 bin lira hazırlasın!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kıyı ekosisteminin en zarif simgelerinden olan ve nesli koruma altında bulunan kum zambakları, Badavut Sahili’nde yerleştirilen özel ahşap kafeslerle muhafaza altına alındı. Türkiye'de koruma altında bulunan kum zambağını koparmanın 2026 yılı için idari para cezası 699 bin 245 lira olarak uygulanıyordu.

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Ayvalık ilçesine bağlı Badavut Sahili’nde doğal ortamında yayılış gösteren kum zambaklarının korunması amacıyla harekete geçildi.

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Kıyıların doğal mirası olan nadir bitkilerin insan baskısından, plaj yoğunluğundan ve tahribattan zarar görmemesi için bitkilerin çevresine özel koruyucu ahşap kafesler monte edildi.

Balıkesir Ayvalıkta bunu yapan 699 bin lira hazırlasın

Alınan önlemle zambakların hem ezilmesinin önüne geçilmesi hem de bölgeye gelen ziyaretçilerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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Çevre Kanunu kapsamında koruma altında tutulan ve nesli tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarını koparmanın ya da soğanlarını yerinden sökmenin yüz binlerce lirayı bulan yüksek idari para cezaları bulunuyor. Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılabilmesi adına sahili kullanan vatandaşların duyarlı olmalarını ve koruma alanlarına dikkat etmelerini istedi.

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