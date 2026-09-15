Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBakırköy'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
HaberlerGündem Haberleri Bakırköy'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bakırköy'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

15.09.2026 - 09:59Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Bakırköy'de korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Yangın, Yeşilyurt Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla alevlerin yükseldiği çatıya müdahale etti.

Bakırköyde korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Polis ekipleri sokakta önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası binanın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Samsunlu profesör hesapladı! Yapay zeka kullananlar farkında değil, gizli fatura ortaya çıktı

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Bursaspor boş geçmedi! 12 gol birden zirveyi getirdi

Güncel Haberler

iOS 27 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI! Hangi iPhone’lar destekliyor, nasıl yüklenir, yeni özellikler neler?
#Gündem

iOS 27 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI! Hangi iPhone’lar destekliyor, nasıl yüklenir, yeni özellikler neler?

Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor
#Gündem

Kastamonu Daday'da böğürtlenden kuşburnuna doğal lezzetler kışa hazırlanıyor: Kadınların imece geleneği canlanıyor

Kütahya'nın tek ustası! At kılı ve Hindistan cevizi kullanıyor: 60 yıldır tek başına üretiyor
#Gündem

Kütahya'nın tek ustası! At kılı ve Hindistan cevizi kullanıyor: 60 yıldır tek başına üretiyor