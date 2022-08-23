GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBakanlıktan SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu
HaberlerGündem Haberleri Bakanlıktan SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu
ABONE OL

Bakanlıktan SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

23.08.2022 - 15:36 |
Bakanlıktan SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Kurum: Çevre denetiminde 340 milyon TL ceza kestik
İlgili Haber
Bakan Kurum: Çevre denetiminde 340 milyon TL ceza kestik
Göç İdaresi Başkanlığı: 72 bin 578 kaçak göçmen, sınır dışı edildi
İlgili Haber
Göç İdaresi Başkanlığı: 72 bin 578 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj: Türkiye, Kırım'ın ilhakını tanımıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için gayretlerimizi yılmadan sürdürmeye kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışın tesisi için gayretlerimizi yılmadan sürdürmeye kararlıyız

İçişleri Bakanlığı'ndan ad ve soyadı değişikliği açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan ad ve soyadı değişikliği açıklaması