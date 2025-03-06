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Bakanlıktan 'evlilik kredisi'ne başvuracaklara dolandırıcı uyarısı!

06.03.2025 - 12:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Bakanlıktan 'evlilik kredisi'ne başvuracaklara dolandırıcı uyarısı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları "Evlilik Kredisi" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde "Evlilik Kredisi" ismi kullanılarak vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olalım. Aşağıdaki resmi siteler haricinde herhangi bir link üzerinden başvuru kesinlikle yapılmamaktadır. Evlilik kredisine başvuru veya kredinin ödeme aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun, dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Bakanlığımızca bu tip tüm dolandırıcılık faaliyetlerine karşı hukuki süreç başlatılmaktadır. Başvurular sadece resmi siteler 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' ve 'https://turkiye.gov.tr' üzerinden yapılmaktadır."

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