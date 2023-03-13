Bakanlık: Enkazdan çıkarılan 1678 çocuk ailesine teslim edildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuk kayıt altına alınmıştır. 1678 çocuk ailesine teslim edilmiş, 86 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 151 çocuğun tedavi süreci takip edilmektedir. Kuruluşlarımızda olup kimliği tespit edilmeyen 42 çocuk bulunmaktadır" denildi.