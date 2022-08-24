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Bakanlık duyurdu! EGEDES projesi 81 ilde resmen başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi 81 ilde hayata geçirildi.

24.08.2022 - 12:47 |
Bakanlık duyurdu! EGEDES projesi 81 ilde resmen başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi'nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı EGEDES Projesi'nin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik açıklama yaptı.

Bakanlık duyurdu EGEDES projesi 81 ilde resmen başladı

Ünlü sanatçı EGEDES denetiminde

Bakan Kurum projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti." ifadelerini kullanırken; usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı videoyu paylaştı.

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Bakanlık duyurdu! EGEDES projesi 81 ilde resmen başladı

Bakanlık duyurdu! EGEDES projesi 81 ilde resmen başladı